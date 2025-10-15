Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürerken son oynanan Kayserispor maçında sakatlanarak kenara gelen ve milli takım aday kadrosundan da bu sebeple çıkarılan Ukraynalı yıldız Oleksandr Zubkov'un takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

ZUBKOV VE BOUCHOUARI'NİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Milli arada Zubkov ile birlikte yeni transfer Benjamin Bouchouari de hazır hale gelirken iki oyuncunun da Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor.