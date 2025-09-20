Fatih Tekke taraftarlara seslendi: Çok bekledim

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARI UYANDIRMAK İÇİN İKİ KEZ KONUŞMA YAPTIM"

Futbolcuların motivasyonun artırmak için iki kez konuşma yaptığını söyleyen Tekke, "Bunu konuştuk oyuncularla, uyuyorlardı. Uyandırmak için belki ilk defa hem koridorda hem de devre arasında konuşma yapmak zorunda kaldım. Bazen istemediğiniz tüm durumlar olur. Bu maç benim için böyle. Ambiyans, hakemin kararları, oyun, oyundan istediğim duygu, baskılarımız..." dedi.

Gaziantep FK'nın golü bulduğu korner organizasyonuna değinen Tekke, "Gaziantep'i de tebrik etmem lazım. Çok cesurca bir duran top organizasyonu, iki kişi önde bırakmamıza rağmen denediler. Çalışmamıza rağmen bir anlık bir konsantrasyon hatası...Çok da güzel bir gol attılar" diye konuştu.

"KONTROL BİZDE OLMALI"

Oyunu kontrolünün Trabzonspor'da olması gerektiğini belirten Fatih Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarıda bazı değerli pozisyonlar var. Oyuncu performansları istediğimin çok çok altında kaldı. Ama bir istek ve arzu vardı. Son bölümde hiç hoşuma gitmeyen bir kaos vardı ama o kaostan bile bir şeyler üretilebildi.

Oyun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Temel problem oyun kontrolü. Spontane oyunlarda biz istediğimizi alamayacağız."

"İNADINA DEVAM EDECEĞİZ"

Sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurgulayan Tekke, "Kaybedilen iki puanı var. Bu kaybı bana ve ekibime yazıyorum. Bu bize ait bir şey. Oyuncular ellerinden geleni yaptı ama duygu olarak çok daha yukarıda olmamız gereken bir maçtı. Sadece takım için değil stat için de böyle bugün bu gerçekleşmedi. Bugün üzüldüm ama inadına devam" ifadelerini kullandı.

"6 AYIN EN KÖTÜ OYUNU"

Basın toplantısında da değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke, "6 ayın en kötü oyunlarından bir tanesiydi. Her şeye rağmen galip gelebilirdik. Geçen haftaki istek ve arzu bu maçta yoktu. İstemediğimiz ne varsa hepsi oldu. 2 puan kaybından daha da üzücü olan buydu. Kazandığımızı düşündüğümüz değerleri kazanmış değiliz, bu hafta bu çok net ortaya çıktı" dedi.

"HAKEMİ KONUŞACAK BİR OYUN ORTAYA KOYMADIK"

"Bazı oyuncular çok iyiydi, Savic bunlardan biri. Ama oyun şablonumuzun dışına çıktığımızda kaosla karşılaşıyoruz" diyen Tekke, "Geçen hafta ile bu hafta arasında dağlar kadar fark vardı. Bugün Trabzonspor’a yakışmayan bir görüntü vardı. Rakip bize üstünlük kurmadı ama bu oyun bize yakışmadı. Bunun sorumlusu ben ve ekibim. Bugün hakemi konuşacak bir oyun ortaya koymadık. Bizim konuşmamız gereken, bu kaosu nasıl oluşturduğumuzdur" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZI ÇOK BEKLEDİM"

Taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Taraftarlarımızı bu akşam çok bekledim. Rüzgara ihtiyacımız vardı ama soğuktan dolayı gelmeyenler belki de haklı görülebilir ancak Trabzonspor, değerleriyle sahada olmalı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz; hakem kararları, sakatlıklar ve transfer sıkıntıları yaşadık. Buna rağmen biz toparlanmaya çalışıyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Biz taraftarımızı stadyuma çekmek zorundayız. Ama bu oyun taraftarı stadyuma çekmez, bu çok açık ve net" ifadelerini kullandı.