Trabzonspor'dan flaş transfer

Trabzonspor'un yeni sezonun ilk transferini yaptığı ortaya çıktı.

Bordo mavililerin Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Standart Liege'de olan Draguş'la anlaştığı öğrenildi.

Gaziantep FK, Draguş'u Belçika takımından sezon başında bir yıllığına kiralamıştı.

Dragus'un menajeri Enrico Sposato'nun, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Gaziantep FK'de kiralık olarak oynayan ve mevcut sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek 24 yaşındaki forvet oyuncusunun da, Trabzonspor'a oynamak isteiği biliniyor.

Sposato'nun Trabzonspor yönetimi ile yapacağı görüşmelerin ardından transferin ayrıntıları netleşecek.

Trabzonspor'un hem Draguş'la hem de Standart Liege ile anlaştığı belirtildi.

24 yaşındami Rumen futbolcu Gaziantep FK'da bu sezon 31 maçta forma giydi ve 12 gol attı.