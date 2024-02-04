Trabzonspor'dan ilk yarı biter bitmez penaltı tepkisi

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Trabzonspor'dan ilk yarı biter bitmez penaltı tepkisi
Beşiktaş'ın golü öncesi penaltı bekleyen Trabzonspor sosyal medyadan tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarının devam ettiği mücadelede siyah-beyazlıların 44. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Kılıçsoy'un golünden önce penaltı olduğunu iddia eden Trabzonspor'dan ise devre arasından sürpriz bir paylaşım geldi.

Bordo-mavililerin Twitter hesabından "ilk yarıdan kareler" denilerek yapılan paylaşımda sadece golden önce Bardhi'nin Beşiktaş ceza sahasında düştüğü anlara yer verildi.

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