Trabzonspor'dan ilk yarı biter bitmez penaltı tepkisi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarının devam ettiği mücadelede siyah-beyazlıların 44. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Kılıçsoy'un golünden önce penaltı olduğunu iddia eden Trabzonspor'dan ise devre arasından sürpriz bir paylaşım geldi.

Bordo-mavililerin Twitter hesabından "ilk yarıdan kareler" denilerek yapılan paylaşımda sadece golden önce Bardhi'nin Beşiktaş ceza sahasında düştüğü anlara yer verildi.