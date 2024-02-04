Fenerbahçe Galatasaray'ı sahasında 3-0 yendi üst üste 16. galibiyetini aldı

Nermin Özkaya
Fenerbahçe Galatasaray'ı sahasında 3-0 yendi üst üste 16. galibiyetini aldı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'e set vermedi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe Opet; Galatasaray Daikin'i ağırladı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertliler 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın setleri 25-20, 25-18, 25-20 Fenerbahçe Opet'in üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe Opet üst üste 16, toplamda 17. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Sarı-Lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar kaydettiği 14 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Galatasaray Daikin bu sonuçla 10. mağlubiyetini aldı.

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