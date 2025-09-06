Trabzonspor'dan kaleci atağı! Dünya devinden istediler

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarına giren Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kadrosuna katmak için yeni bir hamle yaptı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın rekor bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci arayışları devam ediyor.

TRANSFER HEDEFİ: ANDRE ONANA

Kadrosundaki genç kalecilere rehberlik edecek tecrübeli bir oyuncuyu kiralamak isteyen Bordo Mavililer, Manchester United'ın gözden çıkardığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için yeni bir girişimde bulundu.

MANCHESTER UNITED'A YENİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor daha önce Onana için Manchester United'a yaptığı teklifi artırarak Premier Lig devine yeni bir öneri daha sundu.

TRABZONSPOR ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Trabzonspor yönetimi, milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisine yeni kalecisinin yetişmesi için transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

