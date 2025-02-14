Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ta Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın 19.00'da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacağını duyurmuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Yarın Ahmet'i hep birlikte anacağız."
24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.