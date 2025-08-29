Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Arsenal'in yıldızı yolda

Mikel Arteta’nın planlarında yer almayan Lokonga için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.

ARSENAL’DE SATIŞ LİSTESİNDE

Arsenal’in 2021’de transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha, son yıllarda farklı kulüplere kiralanmış ancak istediği çıkışı yapamamıştı. Son olarak Sevilla’da forma giyen Lokonga, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli süre bulamadı.

TRABZONSPOR ÖNE ÇIKIYOR

The Sun’ın haberine göre, Trabzonspor Lokonga için masaya oturmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, yeni transferlerle birlikte Belçikalı oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. Bordo Mavililer'in bu transferde avantajlı olduğu belirtiliyor.