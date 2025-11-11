Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hacı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ile TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı.

Yapılan görüşmede Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruşturmasının konuşulduğu gelen bilgiler arasında.

Bilindiği üzere, Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ve 3. Lig'den ise toplamda 629 futbolcu bahis oynaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.