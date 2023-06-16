Trabzonsporlu Flavio'ya Brezilya'dan talip çıktı

Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiraladığı Flavio'yu, Brezilya ekibi Cruzeiro istiyor.

Trabzonsporlu Flavio'ya Brezilya'dan talip çıktı

Editör: Barış Atakan

Bordo-mavili ekip, Flavio'yu sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Taawon'a kiralamıştı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki orta sahaya Brezilyalı futbolcuyla ülkesinden talip çıktı.

Cruzeiro'nun Flavio'yu transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlık dolayısıyla sahalardan uzak kalan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Al Taawon formasıyla 11 maça çıkan Flavio, 1 gol atma becerisi gösterdi.

Ayrıca Flavio, Brezilya'da Bahia takımında forma giymişti.

Daha sonrasında 8 milyona Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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