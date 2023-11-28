Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım, "Trabzonspor'umuza, yurdumuzun insanına yakışan bir olay yapmışlar. Burada ihtiyaçlarını karşılamışlar, parasını da fazlasıyla bırakmışlar" dedi.

KAYNAK: AA
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı

Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile dün deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bazı futbolcuların, gece havalimanında kafeteryadan aldıkları yiyeceklerin parasını notla birlikte bırakması işletmeciyi duygulandırdı.

Trabzonsporlu bazı oyuncuların, uçakları rötar yapınca personel olmayan kafeteryadan çikolata ve bisküvi alarak karşılığında para ve not bırakması Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım'ı mutlu etti.

Yıldırım, AA muhabirine, normalde her uçuş saatinde müşterilere hizmet verdiklerini söyledi.

Trabzonspor'un uçuş saatinde de uçağın hazır olduğunu ve normalde futbolcuların VIP bölümünden geçtikleri için o sırada kafeteryada olmadıklarını belirten Yıldırım, "Yoksa seve seve burada hizmet verirdik. Sabah iş yerimizi açtığımızda bir notla karşılaştık ve çok mutlu olduk." dedi.

"İyi akşamlar, çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı, Trabzonspor." yazılı notu görünce çok duygulandığını anlatan Yıldırım, "Trabzonspor'umuza, yurdumuzun insanına yakışan bir olay yapmışlar. Burada ihtiyaçlarını karşılamışlar, parasını da fazlasıyla bırakmışlar." diye konuştu.

Yıldırım, notu işletmelerinde saklayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor tekrar buraya geldiği zaman imza attıracağız, kendileri ile görüştük. Bu notu çerçeveletip hatıra diye asacağız. Böyle bir olay yaşandı ve biz de mutlu olduk. Aslında bize de sürpriz oldu, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kat kat helali hoş olsun, çok mutlu olduk. Bizim için değişik bir anı oldu. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Sivaslılar olarak Trabzonspor veya bütün takımlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman ağırlamaya da hazırız. İnşallah tekrar Sivas'a geldiklerinde görüşeceğiz."

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