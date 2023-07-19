Trabzonsporlu Maxi Gomez'e teklif yağıyor

La Liga ekiplerinden Cadiz, Osasuna ve Granada Trabzonspor'lu Maxi Gomez için girişimlere başladı. Yılda 3 milyon Euro alan oyuncunun maaşının bir kısmının bordo-mavililer tarafından karşılanması haline transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e teklif yağıyor

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve mevcut kadrodan 10 isimle yollarını ayıran bordo-mavililerde şimdi de bir başka yıldızın gönderilmesi gündemde.

MAAŞI EN BÜYÜK PROBLEM
İspanyol basınından Marca gazetesinin haberine göre, La Liga takımlarından 3 kulüp Trabzonspor’un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez’i transfer listesine aldığı belirtildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuya talip olan takımların ise Cadiz, Osasuna ve Granada olduğu ifade edilirken transferdeki en önemli engelin oyuncunun maaşı olduğu belirtildi.

KİRALAMAYA SICAK BAKILIYOR
Karadeniz temsilcisin yılda 3 milyon Euro kazanan Maxi Gomez’i kiralamaya sıcak baktığı kaydedilirken oyuncunun maaşının bir kısmının Trabzonspor tarafından karşılanması halinde transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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