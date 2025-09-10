Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Onana'dan şok hareket!

Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, milli maçta sinirlerine hakim olamadı.

Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanan Andre Onana kalesini koruduğu Kamerun Milli Takımı'nın Yeşil Burun Adaları ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sinirlerine hakim olamadı.

ONANA FOTOĞRAF ÇEKİLME İSTEĞİNİ SERT ŞEKİLDE REDDETTİ

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası bileti almaya çok yaklaştı. Galibiyetin sevincini kutlayan Yeşil Burun Adalı taraftarlar, maç sonu sahaya atlarken bir futbolsever de yıldız oyuncu Onana ile fotoğraf çekilmek istedi. Ancak Onana mağlubiyetin siniriyle kendisine yaklaşan taraftarı elinin tersiyle itti. Bu hareket üzerine reddedilen taraftar da Onana'ya elindeki su şişesi fırtlattı. Onana'nın bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

TRABZON'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Manchester United'ın 29 yaşındaki file bekçisi, yarın saat 14:30'da Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini 1 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına katılacak.

