28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un Antalya kampı başlayacak

Trabzonspor'un Antalya kampı başlayacak

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:49
Takip Et

Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

Trabzonspor'un Antalya kampı başlayacak
+
Aa
-

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 21 Kasım Pazartesi günü toplanarak çalışmalarının ilk bölümünü dün tamamlayan bordo-mavili takım, günü izinli geçirecek.

Karadeniz ekibi, yarın Antalya Belek'te toplanarak kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek ve 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz ekipleri Hull City ve Crystal Palace ile 2 hazırlık karşılaşması planladı.

Bordo-mavililer, Antalya kampının ardından 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kasımpaşa'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.