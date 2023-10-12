Trabzonspor'un Bjelica'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Trabzonspor Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıklarken Hırvat teknik direktöre verilecek ücret de ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Bjelica'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trabzonspor, geçen sezonun ortasından bu yana takımı çalıştıran Nenad Bjelica ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Hırvat teknik adamın alacağı tazminat da açıklandı.

İşte o açıklama:

"Şirketimiz ile Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir..."
1.6 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Trabzonspor, yapılan anlaşma gereğince Hırvat teknik adama sözleşme feshinin karşılığında 1.6 milyon euro ödeme gerçekleştirecek.
1.5 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti. Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu. Bjelica, Bordo-Mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması tutturdu.

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