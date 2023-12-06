Trabzonspor'un Çorum FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün sahasında TFF 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez, forma giyemeyecek.
11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Batista, Umut, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis Destan
Çorum FK: Ali,Berkay Can, Adem, Atakan, Murat, Süleyman, Massis Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Verheydt