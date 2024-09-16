Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci yaşamını yitirdi

Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında yaşama veda etti. Bordo-mavili kulüp de Ekinci'nin vefatının ardından bir taziye mesajı paylaştı.

Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Şamil Ekinci, Trabzonspor’un başarılarında önemli bir rol oynayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Onun liderliğinde Trabzonspor, Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yer edindi. Hem spor camiasına hem de Trabzon’a olan katkıları, bu başarılarının sadece bir parçası.

Mustafa Şamil Ekinci, 1941'de Kırşehir'de doğdu. İstanbul'da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan Ekinci, ailesinin Trabzon'a fabrika kurma girişimiyle genç yaşta bu kente yerleşti. Uzun yıllar Trabzon’da iş yaşamına devam eden Ekinci, un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra, gazete ve birçok ticari işletme kurdu.

TRABZONSPOR'DA PARLAK BİR KARİYER

Mustafa Şamil Ekinci, 1970'de Rıfat Dedeoğlu başkanlığındaki yönetimde Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. Haziran 1975’te başkan seçilene kadar, yönetim kurulu üyeliği yaptı, ikinci başkanlık görevlerini yürüttü.

Ekinci’nin başkanlık yaptığı 1975-1976 döneminde Trabzonspor, İstanbul hegemonyasına son vererek Anadolu’dan çıkan ilk şampiyon unvanını aldı. 5 sezon süren başkanlığında Trabzonspor, 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı.

Mustafa Şamil Ekinci, 1983-1985 yılları arasında Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Ekinci’nin başkanlık ve yöneticilik döneminde Trabzonspor toplam 17 kupa kazandı.