Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu. Flaş Trezeguet gelişmesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ⁠Borna Barisic, ⁠Arif Boşluk, ⁠Stefan Savic, ⁠Salih Malkoçoğlu, ⁠Eren Elmalı, ⁠Arseniy Batagov,⁠ Stefano Denswil, ⁠Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠John Lundstram, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Vişça, ⁠Cihan Çanak, ⁠Enis Bardhi, ⁠Mislav Orsic, ⁠Poyraz Yıldırım, ⁠Enis Destan, ⁠Denis Draguş ve Muhammed Cham.

Bu arada takımın yıldız isimlerinden Trezeguet kafilede yer almadı. Trabzonspor'un, Al-Rayyan ile Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaştığı öğrenildi.

Trezeguet'in, Al Rayyan kulübünün gönderdiği özel uçakla Trabzon'dan ayrıldığı gelen haberler arasında.