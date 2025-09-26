Trabzonspor'un genç yeteneği ilk kez maç kadrosunda!

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'i 7. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 3 hafta üst üste puan kayıpları yaşayan Bordo Mavililer İstanbul'da alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

GENÇ YETENEK İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Bouchouari Trabzon'da bırakılırken 4 maçlık cezasını tamamlayan yeni transfer Christ Inao Oulai ilk kez kadroda yer aldı.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu şöyle:

Onana, Onuralp, Erol Can, Pina, Arif, Savić, Serdar, Batagov, Baniya, Salih, Tim, Oulai, Ozan, Boran, Zubkov, Visça, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto, Onuachu, Sikan