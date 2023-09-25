Trabzonspor'un Hatayspor 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden ve 9 puanda 5. sırada bulunan Bordo Mavililer, Akdeniz ekibi karşısında 3 puan için sahada olacak.

Volkan Demirel'in öğrencileri ise son oynanan Fatih Karagümrük beraberliği ardından mutlak galibiyet için mücadele edecek.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Carlos, Rivas, Lamkel Ze.