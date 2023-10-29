Trabzonspor'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor.
Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, Karagümrük karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
İstanbul temsilcisi ise Adana Demirspor'un ardından ikinci galibiyeti için sahada olacak.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu