Trabzonspor'un Onana anlaşmasının detayları belli oldu!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrası kaleye dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Manchester United’ın 29 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Andre Onana’yı sezon sonuna kadar kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı. Şimdi gözler oyuncunun vereceği son karara çevrildi.

KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYON YOK

The Athletic’in haberine göre Trabzonspor ile Manchester United arasında yapılan anlaşmada herhangi bir kiralama bedeli veya satın alma opsiyonu yer almıyor. Bordo-mavililer, tecrübeli kaleciyi sadece 1 sezonluğuna kadroya katacak.

ONANA’NIN KARARI BEKLENİYOR

Onana’nın kısa süre içerisinde Trabzonspor yönetimine kararını iletmesi bekleniyor.