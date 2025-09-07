Trabzonspor'un Onana anlaşmasının detayları belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un Onana anlaşmasının detayları belli oldu!

Trabzonspor'un Andre Onana için Manchester United ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrası kaleye dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Manchester United’ın 29 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Andre Onana’yı sezon sonuna kadar kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı. Şimdi gözler oyuncunun vereceği son karara çevrildi.

KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYON YOK

The Athletic’in haberine göre Trabzonspor ile Manchester United arasında yapılan anlaşmada herhangi bir kiralama bedeli veya satın alma opsiyonu yer almıyor. Bordo-mavililer, tecrübeli kaleciyi sadece 1 sezonluğuna kadroya katacak.

ONANA’NIN KARARI BEKLENİYOR

Onana’nın kısa süre içerisinde Trabzonspor yönetimine kararını iletmesi bekleniyor.

Son Haberler
Kanlı ay felaketin habercisi mi?
Kanlı ay felaketin habercisi mi?
Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti
Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti
Akdeniz’de korkutan deprem! (07.09.2025)
Akdeniz’de korkutan deprem! (07.09.2025)
Ankara'da simite zam
Ankara'da simite zam
Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu
Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu