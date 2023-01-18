Kupada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

İşte ilk 11'ler;
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut
TRABZONSPOR: Uğurcan; Larsen, Vitor Hugo, Hüseyin, Arif; Doğucan, Hamsik, Bardhi; Naci, Umut Bozok, Trezeguet.
İşte ilk 11'ler;
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut
TRABZONSPOR: Uğurcan; Larsen, Vitor Hugo, Hüseyin, Arif; Doğucan, Hamsik, Bardhi; Naci, Umut Bozok, Trezeguet.
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