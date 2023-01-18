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Kupada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 19:36
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Trabzonspor'un Ümraniyespor ilk 11'i belli oldu

Kupada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
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İşte ilk 11'ler;

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut

TRABZONSPOR: Uğurcan; Larsen, Vitor Hugo, Hüseyin, Arif; Doğucan, Hamsik, Bardhi; Naci, Umut Bozok, Trezeguet.

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