Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu

Faroe Adaları ile Kuzey Makedonya arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Bu müsabakada iki gol de penaltıdan geldi.

Ev sahibi takım, 9. dakikada Viljormur Davidsen’in golüyle öne geçti. Kuzey Makedonya’nın golünü 49. dakikada Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Enis Bardhi attı. Bardhi, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Adana Demirsporlu Jovan Manev ve Şanlıurfasporlu Stefan Ashkovski ise yedek kulübesinde oturdu, şans bulamadı.

Enis Bardhi bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maçta görev aldı. 743 dakika sahada kalan Kuzey Makedonyalı futbolcu 3 gol veya asist katkısı sağlayamadı.