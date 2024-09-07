Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu

Trabzonsporlu Enis Bardhi, Kuzey Makedonya'yı yenilgiden kurtardı.

Faroe Adaları ile Kuzey Makedonya arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Bu müsabakada iki gol de penaltıdan geldi.

Ev sahibi takım, 9. dakikada Viljormur Davidsen’in golüyle öne geçti. Kuzey Makedonya’nın golünü 49. dakikada Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Enis Bardhi attı. Bardhi, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Adana Demirsporlu Jovan Manev ve Şanlıurfasporlu Stefan Ashkovski ise yedek kulübesinde oturdu, şans bulamadı.

Enis Bardhi bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maçta görev aldı. 743 dakika sahada kalan Kuzey Makedonyalı futbolcu 3 gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Son Haberler
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı
İYİ Parti AKP'nin teğmenler planını açıkladı
İYİ Parti AKP'nin teğmenler planını açıkladı
Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu
Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu
Bursaspor lige olaylı başladı. Taraftarlar tribünleri terk etti
Bursaspor lige olaylı başladı. Taraftarlar tribünleri terk etti
Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı
Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı