Trabzon'un rakibi St. Gallen coştu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'un rakibi St. Gallen coştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi St. Gallen, İsviçre Kupası'nda rahat turladı.

İsviçre Kupası 1. Tur maçında St. Gallen, Malcantone deplasmanında rahat bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı 4-0’lık skorla kazanan St. Gallen, adını bir üst tura yazdırdı.

Maçın 15. dakikasında Mihailo Stevanovic’in golüyle öne geçen St. Gallen, 35. dakikada Lukas Gortler ve 37. dakikada Jovan Milosevic’in golleriyle farkı açtı. 90+1. dakikada penaltıdan Geubbels’in attığı golle skoru belirleyen St. Gallen, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İsviçre Kupası’nda tur atlayan St. Gallen, 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor’u konuk edecek.

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