Yusuf Erdoğan TFF 1. Lig yolcusu: Karadeniz'den çıkmayacak

TFF 1.Lig ekibi Samsunspor, Süper Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isterken bordo mavili takımdan Yusuf Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Gaziantep FK'da yönetim değişmesiye transferi zora giren Yusuf Erdoğan için eski takımı Kasımpaşa'nın da transfer girişimlerine son verdiği öğrenildi.

Yusuf Erdoğan'ın Samsunspor ile anlaşma sağlaması bekleniyoR. (61 saat)