Tractor taraftarı Türkçe eğitim yasağını protesto etti

Dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip Güney Azerbaycan’da Türklerin simgesi haline gelen Tractor FC taraftarı Sehend Stadyumunda oynanan karşılaşmada Türkçe eğitim çağrısı yaptı.

Güney Azerbaycan Türkleri, İran tarafından tatbik edilen dilsel baskıdan çevresel ihmale kadar sistematik ayrımcılıkla boğuşuyor.

İran yönetiminin Türkçe eğitim yasağını protesto eden on binlerce Türk taraftar "Türk dilində mədrəsə, olmalıdır hər kəsə! Traktoru el istər, şərəfli millət istər!" diyerek Türkçe eğitim hakkı için haykırdı.

Taraftarın Türkçe eğitim için yaptığı çağrı sosyal medyada da gündem oldu.

GÜNEY AZERBAYCAN'IN FERYADI

İran'da yıllardır Türklere karşı sistematik bir ayrımcılık ve asimilasyonları yönünde baskı var. Öyle ki Türk kimlikleri bile reddediliyor.

Çocuklara yönelik Türkçe kitapların basılması engellenirken, bunların Farsça’ya dönüştürülmesi için de ayrıca çaba gösteriliyor.

Tamamı devletin idaresinde olan filmlerde Türkler alt sınıf, gerici ve komik karakterler olarak gösteriliyor. Okullarda okutulan ders kitaplarında Türkler vahşi, barbar ve işgalci olarak anlatılıyor, Türkler çeşitli yol ve yöntemlerle bu şekilde aşağılanıyor.

Güney Azerbaycan Türkleri de birinci sınıf vatandaşlık hakları, bölgesel refahın artırılması ve kendi bölgelerinin ötekileştirilmesine son verilmesi için mücadele veriyor.