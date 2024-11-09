Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

Malatya’da trafiğe kapalı yola girerek dere yatağına uçan aracın kaza yaptığı saatler sonrasında görüldü. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün cesedini araçtan 10 metre ileride buldu.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Kuşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde trafiğe kapalı olan 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinde yaralandığı kazanın gerçekleştiği bölgeye çok yakın bir noktada dere yatağında 41 DK 035 plakalı Hyundai marka otomobili görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede araca yaklaşık 10 metre ileride su içerisinde bir erkek cesedi buldu.

Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

Cumhuriyet Savcısının da bölgede inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden şahsın dere yatağına yuvarlanan aracın sürücüsü İlyas Zeybek (37) olduğu belirlendi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları fenalık geçirirken şahsın cenazesi yapılan incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Gece saatlerinde gerçekleştiği değerlendirilen kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu

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Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu
Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu