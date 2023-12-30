Trafiğe kapalı yolda feci kaza. Traktörün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı

Trafiğe kapalı bir yolda traktör kazası meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Gülay Taş ve 7 yaşındaki oğlu Deniz Taş, karşıdan karşıya geçerken plakasız bir traktörün altında kaldı. Anne ve oğlu ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Deniz Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülay Taş’ın ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Traktör sürücüsü H.Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.