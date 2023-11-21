Trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 365 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,4 artarak 184 bin 767 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 3,5 yükselişle 2 bin 580 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ekimde 182 bin 187 arttı.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44'ünü motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde aylık bazda yüzde 7 azaldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 geriledi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 196,4, motosiklette yüzde 158,8, otomobilde yüzde 72,3, otobüste yüzde 28,7, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 3, traktörde yüzde 2,3 artarken kamyonette yüzde 5,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 8,15 artışla 28 milyon 365 bin 819'a çıktı. Bu taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,4'ünü motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde 723 bin 1 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 62,1'i otomobil, yüzde 16,1'i kamyonet, yüzde 12,9'u motosiklet, yüzde 3,7'si traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 2'si minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Ekimde 75 bin 494 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 13,1 ile Fiat, yüzde 12,6 ile Renault, yüzde 6,5 ile Toyota olarak sıralandı.

Ocak-ekim döneminde 1 milyon 908 bin 720 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 25 bin 80 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 artış gerçekleşti.

EN FAZLA TERCİH EDİLEN RENK GRİ

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 17,6'sı dizel, yüzde 9,1'i hibrit, yüzde 5,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araçlar oldu.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin ise yüzde 35,9'unun dizel, yüzde 33,7'sinin LPG'li, yüzde 28,4'ünün benzinli, yüzde 1,4'ünün hibrit ve yüzde 0,4'ünün elektrikli olduğu görüldü.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,8'inin 1300 ve altı, yüzde 23,4'ünün 1401-1500, yüzde 19,8'inin 1301-1400, yüzde 10,6'sının 1501-1600, yüzde 5,9'unun 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk, yüzde 35,4 ile gri, yüzde 27,4 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi oldu.