Trafik canavarları kameralara yansıdı

Kaynak: İHA
Trafik canavarları kameralara yansıdı

Eskişehir'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yakalandı.

Eskişehir'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce KGYS ile yapılan trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede ekiplerin çalışmaları sonucunda; yaya geçidinde yol vermeyen, kırmızı ışıkta geçen, park yasağına uymayan, yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve trafikte çeşitli kural ihlalleri yapan sürücüler kameraya yansıdı. O görüntüler Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken, bahse konu ihlalleri gerçekleştiren sürücüler hakkında işlem yapıldı.

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