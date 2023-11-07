Trafik cezaları aldı başını gitti: İşte güncellenen yeni fiyatlar

2024 yılına ilişkin ehliyet ve trafik cezaları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa, vergi, ceza ve harçlara gelecek yıl yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

TÜİK, ekim ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; 2024'te vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 zam gelecek.

YENİ YILDA EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek.

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek.

B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya,

Hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1.506 liraya,

Yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.510 lira olacak.