Trafik daha bu saatte böyle. Emniyet şeridi babalarının malı olan insanlar bu çileyi çekmiyor

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Trafik daha bu saatte böyle. Emniyet şeridi babalarının malı olan insanlar bu çileyi çekmiyor
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu etkisini artırıyor. Saat 18.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerini gördü.

İstanbul’a mart ayıyla birlikte yağmurlar geri döndü. Hafta başından beri sert soğukların etkili olduğu Megakent'te sabah saatlerinde yağan yağmur trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

TRAFİK ERKEN BAŞLADI

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan trafik 16.30 itibarıyla etkisini artırdı. Ara sokaklarda ve caddelerde sürücüler oluşan trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca artan trafik yoğunluğu toplu ulaşım araçlarında da yoğun bir insan kalabalığına yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik yoğunluğu Saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerini gördü.

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TRAFİK HANGİ BÖLGELERDE YOĞUN?

Basın Ekspres TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu etkisini gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu Yakası’ndan Avrupa’ya geçişte trafik yoğunluğu var.

D-100 Karayolu’nda özellikle Cevizlibağ-Merter mevkii, Küçükçekmece-Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yoğunluk devam ediyor. D-100 Ataşehir mevkii ve TEM Otoyolu Ümraniye bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu var.

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