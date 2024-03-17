Trafik ışıkları 4 renk mi oluyor? Beyaz renk neyi ifade edecek?

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Trafik ışıkları 4 renk mi oluyor? Beyaz renk neyi ifade edecek?
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma sonucunda artık neredeyse tüm dünyada kullanılmaya başlanan otonom (sürücüsüz) ve elektrikli araçlar sebebiyle trafik lambalarına bir de beyaz renk eklenmesi gerektiğini ifade edildi.

Trafik lambasında bulunan mevcut yeşil, sarı ve kırmızı renklere bir renk daha eklenmesi gerektiğini belirten Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi akademisyenleri, ilk trafik lambasının 1920 yılında kullanıldığı ve o tarihten bu güne çok şeyin değiştiğini belirtti.

Her geçen gün teknolojinin gelişmeye devam etmesi durumunda trafik lambalarında da bir renge daha ihtiyaç duyulduğunu ifade eden araştırmacılar bu rengin "Beyaz" olması gerektiğini belirtti.

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KUZEY CAROLİNA EYALET ÜNİVERSİTESİ: BEYAZ IŞIK SONRASI TRAFİK YÜZDE 25 İYİLEŞECEK

Doğaya daha az zarar verdiği belirtilen elektrikli otomobiller ile sürücüsüz yani otonom araçların artması nedeniyle kullanılması istenen "beyaz ışık" sonrası tüm dünyada trafik sorununun azalacağı iddia edildi. Hatta yapılan çalışmalarda beyaz ışığın hem araçlar hem de yayalar için trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebileceği aktarıldı.

Böyle bir sistemin kabul edilmesi durumunda beyaz ışık, insan sürücülerin otonom araçları takip etmeleri ve bu araçların trafik akışını optimize etmeleri anlamına gelecek.

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