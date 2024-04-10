Trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Mobese o anları kaydetti

Kaynak: İHA
Trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Mobese o anları kaydetti
Ramazan Bayramında trafik kazaları devam ediyor. Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

8 kişinin yaralandığı kaza Samsun Alaçam’da meydana geldi. Olay yerinden aktarılan bilgiye göre, Ramazan Doğan idaresindeki 55 C 5135 plakalı minibüs ile Cafer Acar yönetimindeki 34 YA 9026 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada, araç sürücüsü Cafer Acar ile Ali Acar, Zübeyde Doğan, Sevcan Yanık, Safiye Yanık, Zeliha Yanık, Emriye Doğan ve Hülya Sarı yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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