Trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Mobese o anları kaydetti

8 kişinin yaralandığı kaza Samsun Alaçam’da meydana geldi. Olay yerinden aktarılan bilgiye göre, Ramazan Doğan idaresindeki 55 C 5135 plakalı minibüs ile Cafer Acar yönetimindeki 34 YA 9026 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada, araç sürücüsü Cafer Acar ile Ali Acar, Zübeyde Doğan, Sevcan Yanık, Safiye Yanık, Zeliha Yanık, Emriye Doğan ve Hülya Sarı yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.