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Antalya’da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Antalya’da seyir halinde olan bir motosiklete ile araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:56
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Trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
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Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca istikametinden Finike istikametine doğru idaresindeki 07 ABY 603 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan H.İ.T.'ya, plakası ve sürücüsü belirsiz araç çarptı. 
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Şahsın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


(Kaynak: İHA)

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