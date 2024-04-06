Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da toprağa verildi

Kaynak: AA
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da toprağa verildi
Şanlıurfa'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru, eşi, oğlu ve kızı Malatya'da defnedildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Batuhan Akar ile karısı Halime, oğlu Tunahan (7) ve kızı Umay (3) için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Anne, baba ve 2 çocuğunun naaşı daha sonra bu mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, polisler ile Akar ailesinin yakınları geldi.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi civarlarında, Batuhan Akar’ın kontrolününü kaybettiği otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. yönetimindeki kamyonla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü ile araçtaki karısı Halime, oğlu Tunahan ile kızı Umay Akar kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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