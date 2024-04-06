Bursa'da arkadaşını ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
Bursa'da arkadaşını ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arabayla şehir turu atan şahıs, şaka yapması üzerine arabadaki arkadaşıyla kavgaya tutuşup bıçakladı. Bıçaklanan genç ağır yaralanırken diğer şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde yaşandı. Sürücü 20 yaşındaki Süleyman D. 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak Bursa'ya gezmeye gitti.

Bursa'dan İnegöl'e döndükleri sırada öne sürülen bilgilere göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D'ye sözlü şakada bulundu. Şakaya sinirlenen Süleyman D. ile Emircan Ş. arasında büyük bir tartışma çıktı. İki arkadaş, araçtan aşağı inerek kavgaya tutuştu. O anlarda Süleyman D. elinde bulunan bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Zanlı Süleyman D. olay yerinden kaçtı. O sırada yaralanan Emircan Ş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şahsı kısa sürede gözaltına aldı.

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Zanlı Süleyman D.'nin ifadesinde, "Arkadaşımla tartıştık. Tartışmada kavga ettik. Bende kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım" sözlerini söylediği öğrenildi.
Zanlı ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.

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