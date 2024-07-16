Trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 14 yaralı

Kaynak: İHA
Trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 14 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Olay, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yeni Hastane Kavşağı'ndan Bitez Kavşağı yönüne doğru süratli şekilde gittiği öne sürülen S.D. idaresindeki 34 DB 621 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.K. kontrolündeki 48 BB 7263 plakalı minibüse arkadan çarptı.

aw248242-01.jpgKaza sonucu minibüs, sağ şeritten sol şeride savrulurken, otomobil ise gittiği istikametin tersine döndü. Meydana gelen kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

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Kazayı göre vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar sonrası kazanın yaşandığı noktaya çok sayıda ambulans yönlendirildi.

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Kazada araçların sürücüleri ile minibüsteki yolcular olmak üzere 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Yaralılar, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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