Trafik magandası hafriyat kamyonuna çarptı

Kağıthane'de bir cip TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlemeye çalıştığı esnada bir hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Trafik magandası hafriyat kamyonuna çarptı

Kaza Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde gece saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 34 GZN 377 plakalı cip TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği esnada 34 GTU 247 plakalı hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı.

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Cipin motoru kazanın şiddetinin etkisiyle yola fırladı. Kazayı gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada cip içerisinde bulunan şoför Batuhan Gökçe yararlanırken, yan koltukta bulunan ve araç içerisine sıkışan Doğukan Kişi ise ağır yaralandı.

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Doğukan Kişi'nin yaşanan kazada kolu koptu. Kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alarak kontrollü bir şekilde trafiğin akmasını sağladı.

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Yaşananlara tanık olan Aytaç Gogu gördüklerini anlattı,"90'la falan geliyordum ama bir anda oldu gibi görebildim. Benimle birlikte 2, 3 arabayı birden makasladı. Fişek gibi geliyordu. Tırı kurtaramadı. Sol arkasından vurdu zaten. Ben son anda durdum ama elim ayağım boşaldı. Süremedim arabayı." şeklinde konuştu.

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Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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