Trafik magandasına ibretlik ders. Trafik polisi öyle bir ceza kesti ki

Darıca ilçesinde abartılı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosikletliyi durduran trafik polisi, sürücüye ders vermek amaçlı egzoz sesi dinletti.
Kocaeli'de denetim gerçekleştiren trafik polisleri, abartılı egzoz kullanan bir motosiklet sürücüsüne unutamayacağı bir ceza verdi.
Darıca'da egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden sürücü ve trafik polisleri arasında ceza tartışması yaşandı.
6 BİN 439 TL CEZA KESİLDİ
Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine 6 bin 439 TL ceza uygulanan sürücü, trafik polislerine tepki gösterdi.
POLİS MAGANDAYA EGZOZ SESİ DİNLETTİ
Trafik ekipleri, sürücünün aşırı tavırları üzerine ders vermek amacıyla şahsa egzoz sesi dinletti.
Ayrıca motosiklet de trafikten men edildi.
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