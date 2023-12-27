Trafik polislerinin hizmetine verilen Ferrari İstanbul sokaklarına çıktı

Kaynak: DHA
Trafik polislerinin hizmetine verilen Ferrari İstanbul sokaklarına çıktı
Suç örgütlerinden el konulan araçlar arasında bulunan Ferrari marka araç Polis ekiplerinin hizmetine verildi. Otomobil, Ayasofya Meydanı'nda yoğun ilgi gördü.

Suç örgütlerine 23 lüks araçlar mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına verildi. O araçlar içerisinde bulunan Ferrari marka otomobil, bugün İstanbul sokaklarına çıktı. Araç çekici ile Ayasofya Meydanı'na getirildi. Lüks araç vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"BİZİM YURT DIŞINDAKİLERDEN BİR EKSİĞİMİZ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Polis aracını inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş Canan Aydın, Ferrari marka otomobilin devletimize ve milletimize çok yararlı olacağını belirterek, "Bizim yurt dışındakilerden bir eksiğimiz olmadığını düşünüyorum, onun için güzel oldu" dedi.

Ailesiyle birlikte aracın başında hatıra fotoğrafı çektiren Suat şimşek ise Türk polisimize Ferrari marka aracın yakışacağını söyleyerek "Böyle araçları çürümeye bırakmamamız lazım bu şekilde değerlendirebiliriz" açıklamasında bulundu.

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