Trafik tartışmasında kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı

DHA'nın haberine göre; Kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş ise bıçakla yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurye ile otomobil sürücüsü arasında tartışma

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak’ta yaşandı. Park Caddesi’nde ilerleyen kurye Furkan Y. (27), Ersin A. (46) yönetimindeki otomobili solladı. Bu sırada otomobil sürücüsü ile kurye arasında yol verme tartışması başladı. Ersin A., öfkeyle kuryeyi takibe aldı.

Baba-oğul kuryeyi dövdü

Ersin A., otomobiliyle motosikletin önünü keserek durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), kuryeye saldırarak darp etti. Olay yerindeki vatandaşlar, kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye vurmak isterken, kavgayı ayırmak isteyen Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden bıçakladı.

Tabancayla havaya ateş açtılar

Baba-oğul, tepki gösteren vatandaşlardan kaçmak için otomobile bindi. Bıçaklanan kişinin yakınları da onları takip etti. Otomobilden tabancayla havaya ateş açan baba-oğul, izlerini kaybettirdi.

Kavga cep telefonu kamerasında

Kavga sırasında bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, baba-oğlunun kuryeye saldırması, vatandaşların araya girmesi ve otomobilden tabancayla ateş açılması görülüyor.

Baba-oğul teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille hastaneye götürülürken, darp edilen kurye Furkan Y. de polis ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Ersin A. ve oğlu Emirhan A., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suç aletleri olan tabanca ve bıçak ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.