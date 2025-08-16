Trafikte çekiç ve sopalarla kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Erenler ilçesinde trafikte başlayan bir tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan gerginlik, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 5 kişinin karıştığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde yaşandı. İki grup arasında trafikte bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Dakikalar içinde gerilim tırmanarak, taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü. 5 kişinin karıştığı kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri görüntülerin ardından kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Trafikte çekiç ve sopalarla kavga

Trafikte çekiç ve sopalarla kavga

Trafikte çekiç ve sopalarla kavga

Trafikte çekiç ve sopalarla kavga

Trafikte çekiç ve sopalarla kavga

Son Haberler
Havalimanında son anda yakalandılar! İstanbul’da kanlı hesaplaşma
Havalimanında son anda yakalandılar! İstanbul’da kanlı hesaplaşma
Sincik’te bal hasadı başladı
Sincik’te bal hasadı başladı
20 yıllık AKP’li vatandaş isyan etti: Evimize ekmek alamıyoruz, bir daha AKP’ye oy vermeyeceğim
20 yıllık AKP’li vatandaş isyan etti: Evimize ekmek alamıyoruz, bir daha AKP’ye oy vermeyeceğim
Güney Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye şikayet: UEFA'ya gittiler
Güney Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye şikayet: UEFA'ya gittiler
Güller ve Günahlar öncesi Murat Yıldırım’a ağır suçlama! Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor
Güller ve Günahlar öncesi Murat Yıldırım’a ağır suçlama! Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor