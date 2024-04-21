Trafikte dehşet: Bıçak çekti, hakaretler savurdu

Kaynak: İHA
Trafikte dehşet: Bıçak çekti, hakaretler savurdu
Pendik’te akşam saatlerinde bir sürücü, trafikte tartıştığı TIR sürücüsüne bıçak çekti, hakaretler savurdu.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Harmandere Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle TIR sürücüsü Fatih Karaçoban ile tartıştı.

Otomobilin sürücüsü, önüne doğru manevra yaptığı TIR’ı durdurdu.

İki sürücü arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü torpidosundan aldığı bıçakla geri döndü.

O anlar aracından inmeyen TIR sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda aldı.

Çevredeki yurttaşlar ise tarafları sakinleştirerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı.

Tartışama bıçaklı şahsın aracına binip uzaklaşmasıyla sona erdi.

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