Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet

Olay dün akşam Cendere Caddesi’nde oldu. Söylentiye göre bir kadınla beraber olan bir adam, taksi şoförü ile kavga etmeye başladı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE KAFA ATTI

Tartışma yolcu almak yüzünden oldu deniliyor. Tartışma hemen kavgaya dönüştü ve adam taksi şoförüne kafa attı.

BU KEZ KADINA TOKAT ATTI

Kavga devam ederken iki taraf da yere düştü ve birbirlerine vurmaya devam etti. İnsanlar kavgayı durdurmaya çalıştı ama taksi şoförünün yanındaki adam kadına tokat attı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kadın kavgayı bitirmek istedi ama yapamadı. Vurulan kadın biraz sonra bayıldı.

Olay güvenlik kamerası ve cep telefonu ile görüntülendi.