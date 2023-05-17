Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motorundan çıkan dumanlarla korku dolu anlar yaşattı.

Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

ANİDEN DUMAN SARDI

Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Mustafa Özer idaresindeki otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü yolun kenarına park ettiği araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlardan kareler:

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