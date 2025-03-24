Trafik'te sıkı denetim: 162 araç men edildi

Kaynak: İHA
Trafik'te sıkı denetim: 162 araç men edildi

Düzce'de trafik denetimleri hız kesmiyor. Denetimlerde 15 bin araç kontrol edilirken 162 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içiresinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin araç, bin 361 motosiklet, 155 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 228 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 3 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 162 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

Öte yandan denetimlerin artacağı da bildirildi.

Trafik'te sıkı denetim: 162 araç men edildi

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