Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İHA
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Konya’da trafikte tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Kaletaş Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Fevzi B., otogar civarında M.K. isimli şahısla tartıştı.

Kısa süreli tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan otomobilini cadde üzerindeki otoparka bıraktı.

Evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin, Fevzi B.’nin yanına gelmesi ile ikili arasında yeniden tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda M.K., Fevzi B.’yi kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Fevzi B.’yi, hastaneye kaldırdı.

Fevzi B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayıplara karışan M.K. ise daha sonra suç aletiyle birlikte emniyete giderek teslim oldu.

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