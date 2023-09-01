Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan minibüs şoförü tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde yol verme tartışmasında bir sürücüyü darbedip bıçakla yaralayan minibüs şoförü tutuklandı.

KAYNAK: AA
Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan minibüs şoförü tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün olayın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü F.B'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünün, minibüs şoförü F.B hakkında, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, 7 ayrı tutanak düzenleyerek, 9 bin 51 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Minibüs şoförüne ayrıca belediye tarafından verilen Şoför Tanıtım Kartı'nın iptali için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

NELER YAŞANDI

Yenigün Mahallesi'nde dün şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. ile 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıkmış, aracın önünü kesen F.B. darbettiği sürücüyü bıçakla kolundan ve bacağından yaralamıştı.

Yaralı, kendi aracıyla gittiği Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, F.B. ise gözaltına alınmıştı.

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